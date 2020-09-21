16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

Дочь шеф-повара в «Кухне» стала мамой второй раз

05:38, 22 сентября 2020
Фото: ru.wikipedia.org/«YBW Group» - [1], Добросовестное использование,

Актриса Валерия Федорович, исполнительница дочери шеф-повара в сериале «Кухня», родила второго ребёнка. Артистка опубликовала фото второго сына, но не стала раскрывать его имя.

Федорович не любит раскрывать детали личной жизни, о её беременности поклонники узнали накануне рождения ребёнка. Теперь актриса опубликовала фото с новорождённым малышом на руках.

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

ÐÐ¾Ð³Ð´Ð° ÑÐ¾Ð´Ð¸Ð»ÑÑ ÐÐµÑÐ¼Ð°Ð½ , ÑÑÐ» ÑÐ½ÐµÐ³Ð¾Ð¿Ð°Ð´ Ð¸ ÑÐ²ÐµÑÐ¸Ð»Ð¾ ÑÐ¾Ð»Ð½ÑÐµ. ÐÐ¾Ð³Ð´Ð° ÑÐ¾Ð´Ð¸Ð»ÑÑ Ð²ÑÐ¾ÑÐ¾Ð¹ Ð¼Ð¾Ð¹ Ð¼Ð°Ð»ÑÑÐ¸Ðº, ÑÐ½Ð°ÑÐ°Ð»Ð° ÑÑÐ» Ð»Ð¸Ð²ÐµÐ½Ñ, Ð° Ð¿Ð¾ÑÐ¾Ð¼ Ð²ÑÐµ Ð·Ð°Ð»Ð¸Ð»Ð¾ÑÑ ÑÐ¾Ð»Ð½ÑÐµÐ¼ Ð¸ Ð²ÑÑÐ»Ð° ÑÐ°Ð´ÑÐ³Ð°. 17.09.2020 - Ð´ÐµÐ½Ñ ÑÐ¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð²ÑÐ¾ÑÐ¾Ð³Ð¾ Ð¡ÑÐ½Ð°.

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ÐÐ°Ð»ÐµÑÐ¸Ñ Ð¤ÐµÐ´Ð¾ÑÐ¾Ð²Ð¸Ñ (@lerafedorovi.ch)

Когда родился Герман, шёл снегопад и светило солнце. Когда родился второй мой мальчик, сначала шёл ливень, а потом всё залилось солнцем, и вышла радуга. 17.09.2020 — день рождения второго сына, — подписала фото артистка.

Поклонники порадовались за актрису и наперебой стали поздравлять её. «Здоровья и всего самого хорошего!», пожелали в комментариях фанаты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин и актриса сериала «Рыжая» Мария Луговая официально оформили свои отношения. Регистрация брака состоялась в субботу, 25 января.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео