Дочь шеф-повара в «Кухне» стала мамой второй раз

Когда родился Герман, шёл снегопад и светило солнце. Когда родился второй мой мальчик, сначала шёл ливень, а потом всё залилось солнцем, и вышла радуга. 17.09.2020 — день рождения второго сына, — подписала фото артистка.
Поклонники порадовались за актрису и наперебой стали поздравлять её. «Здоровья и всего самого хорошего!», пожелали в комментариях фанаты.
Ранее NEWS.ru сообщал, что звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин и актриса сериала «Рыжая» Мария Луговая официально оформили свои отношения. Регистрация брака состоялась в субботу, 25 января.