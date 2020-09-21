Дочь шеф-повара в «Кухне» стала мамой второй раз

https://static.news.ru/photo/a96b1ebc-fc7c-11ea-905c-fa163e074e61_660.jpg Фото: ru.wikipedia.org/«YBW Group» - [1], Добросовестное использование,

Актриса Валерия Федорович, исполнительница дочери шеф-повара в сериале «Кухня», родила второго ребёнка. Артистка опубликовала фото второго сына, но не стала раскрывать его имя.

Федорович не любит раскрывать детали личной жизни, о её беременности поклонники узнали накануне рождения ребёнка. Теперь актриса опубликовала фото с новорождённым малышом на руках.

Когда родился Герман, шёл снегопад и светило солнце. Когда родился второй мой мальчик, сначала шёл ливень, а потом всё залилось солнцем, и вышла радуга. 17.09.2020 — день рождения второго сына, — подписала фото артистка.

Поклонники порадовались за актрису и наперебой стали поздравлять её. «Здоровья и всего самого хорошего!», пожелали в комментариях фанаты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин и актриса сериала «Рыжая» Мария Луговая официально оформили свои отношения. Регистрация брака состоялась в субботу, 25 января.