Дочь Пескова показала детские фотографии в честь Дня блондинок

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Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета опубликовала в социальной сети Instagram архивные фотографии из семейного альбома, где хорошо видно её светлые волосы. Таким образом она решила напомнить подписчикам о международном Дне блондинок.

В этот международный День блондинок хочу ещё раз напомнить, что я блондинка натуральная без какого-либо мелирования и высветления, — написала Елизавета Пескова.

Она также вспомнила реплику Людмилы Гурченко из советского фильма «Любовь и голуби»: «Ну почему же крашеная? Это мой натуральный цвет!».

Ранее Елизавета Пескова заявила, что Москва должна дать отпор Вашингтону за попытки переписать историю. Возмущение девушки вызвал пост Белого дома, где победителями нацистской Германии назывались США и Великобритания.

В январе Елизавета написала,что в России существует «конкретный беспредел» силовых структур. При этом она не пояснила, что конкретно имеет ввиду.

NEWS.ru писал, что Дмитрий Песков не часто соглашается с публикациями свой дочери. Представитель Кремля отметил, что не считает возможным комментировать то, что дочь пишет в соцсетях.