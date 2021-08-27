Дочь опубликовала новые фото старшей Заворотнюк

Анна Заворотнюк опубликовала свежие фото в обнимку со старшей Заворотнюк, бабушкой Валентиной. Мать «прекрасной няни» отлично выглядит, несмотря на свой возраст.

Это моя бабушка! А знаете, сколько ей сегодня исполнилось? 78! Бабуля, мой Валечек, я тебя люблю больше жизни, пообещай мне, что ты будешь жить вечно. Ты — моя путеводная звезда и часть моей души. Горжусь тем, что у меня такая бабушка, — подписала снимок Анна.

Бабушка не замедлила с ответом и написала в комментариях внучке:

После таких прекрасных слов от самой лучшей в мире внучки, мне кажется, я стану бессмертной. Спасибо тебе, моя умница и красавица.

Поздравили мать актрисы Анастасии Завротнюк и поклонники. Фанаты отметили, что в семье все женщины похожи друг на друга и все они прекрасны и красивы. «Одна улыбка на всех», «Бабуля шикарна», «Обалдеть, выглядит на 30 лет моложе», «Вот что значит — гены», написали в комментариях пользователи.

Ранее дочь Анастасии Заворотнюк Анна заявила, что её позвали замуж. Дату бракосочетания девушка не назвала, но судя по публикациям в Instagram, это случится довольно скоро.