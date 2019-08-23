Единственная дочь модельера Валентина Юдашкина Галина вместе с мужем и двумя детьми переехала в Гонконг. Сейчас семья обустраивается на новом месте и знакомится с азиатской культурой.
Галина Юдашкина рассказала своим подписчикам в
При этом Юдашкина не стала уточнять, по какой причине решила покинуть Россию. Галина лишь намекнула, что переезд связан с бизнес-проектами.
Ранее Галина Юдашкина заверила, что проблемы отца со здоровьем позади. По её словам, знаменитому модельеру удались побороть рак, писал News.ru.