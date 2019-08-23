https://static.news.ru/photo/48b1bb80-c636-11e9-9a8a-fa163e074e61_660.jpg Галина Юдашкина Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Единственная дочь модельера Валентина Юдашкина Галина вместе с мужем и двумя детьми переехала в Гонконг. Сейчас семья обустраивается на новом месте и знакомится с азиатской культурой.

Галина Юдашкина рассказала своим подписчикам в Instagram , что с мужем Петром Максаковым и сыновьями Анатолием и Аркадием собираются надолго поселиться в Гонконге. Семья арендовала апартаменты в элитном жилом комплексе. Их квартира расположена на верхних этажах, а из окон открывается шикарный вид на залив.

При этом Юдашкина не стала уточнять, по какой причине решила покинуть Россию. Галина лишь намекнула, что переезд связан с бизнес-проектами.

Ранее Галина Юдашкина заверила, что проблемы отца со здоровьем позади. По её словам, знаменитому модельеру удались побороть рак, писал News.ru.