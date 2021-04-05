Дочь Киркорова устроила отцу истерику после ухода Единорога с шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/e669b468-96a0-11eb-8ae1-96000091f725_660.jpg Алла-Виктория Киркорова Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Филипп Киркоров рассказал, как тяжело его дочь Алла-Виктория пережила уход любимого персонажа — Единорога с шоу «Маска». Героя разоблачили в последнем выпуске проекта, под маской оказалась певица Ирина Дубцова.

Несмотря на то что артистку узнали все, выбрать её персону на уход из проекта членам жюри оказалось довольно сложно. Дубцова, уже не скрываясь, спела «своим» голосом замечательный хит Долиной «Стена», а ещё полностью выдала себя своим «фирменным» жестом, который сразу подметил Филипп Киркоров.

Выбирая между Единорогом и Белым Орлом, председатель жюри бормотал «я не подкаблучник» и остановил свой выбора на любимом персонаже дочери, которого спас в прошлый раз.

Поддержать Единорога в этот раз пришла цела команда фанатов из знаменитых звёздных детей. Кроме дочери Киркорова за Единорога болели внучка Пугачёвой Клава Земцова, дочь Реввы Амелия и даже самая известная девочка-блогер — миллионерша Настя Радзинская.

Дома короля поп-эстрады и по совместительств председателя жюри ждала самая настоящая истерика от дочери, о чём он не преминул написать в Instagram.

Самая большая боль началась у нас дома после снятия маски. Сколько слеёз было пролито. Ты иллюзия Аллы-Виктории и разбила её сердце в 1000 свечей... — эмоционально описал певец чувства маленькой дочери.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Единорог остался нерассекреченным в шоу «Маска» на НТВ благодаря дочери Киркорова. Алла-Виктория, большая поклонница сказочного персонажа, буквально не дала отцу лишить её продолжения сказки.