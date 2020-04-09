Дмитрий Шепелев назвал самоизоляцию по коронавирусу подарком

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Актриса Агата Муцениеце заявила, что её бывший супруг Павел Прилучный выгнал семью из дома. Она призналась, что актёр поднял на неё руку, и потребовал, чтобы она с детьми покинула их общий дом.

Агата вышла на связь с телефона своей мамы. По её словам, он ведёт себя неадекватно. Сидя дома в самоизоляции, он стал много пить и всё чаще срываться на детей. Пандемия...