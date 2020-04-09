Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев назвал самоизоляцию по коронавирусу подарком

12:58, 10 апреля 2020
Дмитрий Шепелев Дмитрий Шепелев Фото: dmitryshepelev/instagram.com

Телеведущий Дмитрий Шепелев поделился со своими подписчиками новым снимком, на котором он проводит время с сыном Платоном во время самоизоляции по коронавирусу.

На снимки изображены руки телеведущего и его сына, которые держатся за скейтборд.

Не знаю, эти дни вместе — это же просто подарок, — написал Шепелев.

Многие подписчики поддержали мнение ведущего, отметив, что самоизоляция позволила им проводить больше времени с семьёй.

Ранее NEWS.ru писал, что Бари Алибасов и его жена Лидия Федосеева-Шукшина переживают карантин в отдельных квартирах. У продюсера к тому же имеются серьёзные проблемы со здоровьем.

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