Дмитрий Шепелев назвал самоизоляцию по коронавирусу подарком

Телеведущий Дмитрий Шепелев поделился со своими подписчиками новым снимком, на котором он проводит время с сыном Платоном во время самоизоляции по коронавирусу.
На снимки изображены руки телеведущего и его сына, которые держатся за скейтборд.
Не знаю, эти дни вместе — это же просто подарок, — написал Шепелев.
Многие подписчики поддержали мнение ведущего, отметив, что самоизоляция позволила им проводить больше времени с семьёй.
Ранее NEWS.ru писал, что Бари Алибасов и его жена Лидия Федосеева-Шукшина переживают карантин в отдельных квартирах. У продюсера к тому же имеются серьёзные проблемы со здоровьем.
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