Алибасов и Шукшина самоизолировались в отдельных квартирах

https://static.news.ru/photo/3f523cba-7a20-11ea-b2fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бари Алибасов и его жена Лидия Федосеева-Шукшина переживают карантин в отдельных квартирах. У продюсера к тому же имеются серьёзные проблемы со здоровьем.

Свою супругу Алибасов не видел больше месяца. Она находится в доме на улице Бочкова, где когда-то жила с Василием Шукшиным. Алибасов пережидает непростые времена в квартире в Мерзляковском переулке, сообщает KP.RU.

Продюсер говорит, что плохо себя чувствует и не выходит из дома. При этом между супругами сейчас завис существенный имущественный вопрос. Имеется некий документ, к которому требуются пояснения Алибасова. Федосеева-Шукшина даже отправила мужу письмо по почте.

Пока адвокаты не раскрывают подробности вопроса, но если Алибасов продолжит молчать, то проблема будет обнародована.

Ранее NEWS.ru сообщал, что одной из задач участников музыкального коллектива «На-На» была любовная миссия, заявил продюсер Бари Алибасов. По его словам, он поощрял и всячески приветствовал встречи своих подопечных с фанатками, которые происходили по всему Советскому Союзу.