«Для него сёрфинг — философия»: Вебер рассказала о подарке для Тимати

https://static.news.ru/photo/cabd8d58-8718-11eb-b9fb-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Модель Мария Вебер, которая является одной из фавориток рэпера Тимура Юнусова (Тимати) на шоу «Холостяк», рассказала, почему решила преподнести ему доску для сёрфинга.

Тимати, и это давно известно, просто без ума от этого вида спорта, но девушка не побоялась быть неоригинальной и пояснила, что дело не в самом презенте, а в эмоциях. Поэтому, призналась Мария, её выбор был не случайным.

Для него сёрфинг — это целая философия. Про чувства и эмоции, которые ты испытываешь, когда тебе удаётся покорить силу природы. Казалось бы, что можно подарить человеку, у которого есть все? Эмоции! Или вещь, которая, в свою очередь, ему их подарит, — пояснила Вебер в Instagram.

Модель призналась, что каждую из претенденток на сердце рэпера изучали как под микроскопом и ей знакомы чувства каждой, кто заходил в зал. По словам Марии, это как оказаться голой на улице — страшно некомфортно.

Семья Тимати пристально следит за его участием в проекте, посвящённом поискам новой возлюбленной. Новый сезон шоу «Холостяк» стартовал 14 марта, и бизнесмен Ильдар Юнусов смотрел его вместе с дочерью Анной, которая и поделилась в соцсетях реакцией отца на «приключения» старшего наследника, писал NEWS.ru.