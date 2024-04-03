«Для храбрости и для настроения»: Бузова о выпивающей Волочковой Бузова рассказала, что Волочкова пьет алкоголь для храбрости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Певица и телеведущая Ольга Бузова в эфире шоу «Это нормально?» затронула тему алкоголя и причин, по которым люди выпивают, пишет StarHit.ru. Бузова вспомнила балерину Анастасию Волочкову, которая недавно принимала участие в программе, заявив, что она употребляет алкоголь «и для храбрости, и для настроения».

У нас на днях была Анастасия Волочкова, она и для храбрости, и для настроения может [выпить], — с улыбкой сказала Бузова.

Ранее Бузова рассказала, что не понимает людей, которые выпивают за вечер один бокал алкоголя. По ее мнению, ты «либо пьешь, либо не пьешь». Певица заявила, что в гости к ней нужно приходить «минимум с одной бутылкой», а вторую она найдет дома. Бузова также подчеркнула, что обычно ей не хочется выпивать на ночь, но у нее есть винный шкаф, где всегда есть спиртное.



До этого Волочкова заявила, что не имеет алкогольной зависимости. Она подчеркнула, что может обходиться без спиртного «совершенно спокойно» и ее рука не тянется к алкоголю постоянно. По словам Волочковой, пьющий человек не смог бы каждый день находиться в спортивном зале и «крутиться на пуантах по три часа», как это делает она. Балерина также добавила, что в последнее время не пьет спиртное из-за напряженного графика.