https://static.news.ru/photo/c2ad51be-e4f5-11e9-acd0-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Vladimir Myshkin/Global Look Press

Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов 2 октября опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что артистка собирается дать пресс-конференцию в ближайшее время. Он назвал эти сведения устаревшими.

Я месяц назад давал эту информацию, это старая информация, — цитирует Христова РБК.

Как писал News.ru, ранее директор артистки говорил, что Заворотнюк, как и обещала, выступит с заявлением о состоянии своего здоровья на телевидении.

До этого он заявлял, что звезда телесериала «Моя прекрасная няня» выступит с заявлением до конца сентября. Сейчас Христов ссылается на семью актрисы, которая якобы запретила ему рассказывать, что происходит.

В конце лета 2019 года в СМИ появилась информация, что артистка тяжело больна. Сообщалось, что у знаменитой актрисы глиобластома — рак головного мозга последней стадии. При этом семья звезды не комментирует слухи о её состоянии.