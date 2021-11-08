Директор Серова рассказал о состоянии госпитализированного певца
Анна Акимова
Анна Акимова
13:49, 08 ноября 2021
Александр СеровФото: alexander_serov_official/instagram.com
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Самочувствие народного артиста России Александра Серова, попавшего в больницу с коронавирусом, хорошее, его голос в норме. Об этом заявил концертный директор исполнителя Александр Федорков, передаёт РИА Новости. При этом он не назвал предположительные сроки выписки певца.
По поводу выписки Серова мне ничего не известно. Его состояние, на мой взгляд, хорошее. Мы уже поработали удалённо в студии. Серов в хорошей форме, с голосом всё в порядке, — сказал Федорков.
Ранее дочь Серова Мишель сообщила, что певец проходит интенсивное лечение. Она выразила уверенность в скором выздоровлении отца.
О госпитализации Александра Серова с 75% поражения лёгких в результате коронавируса стало известно 9 октября. Изначально он лечился в госпитале рядом с домом, но после был переведён в реанимацию под кислородную маску.