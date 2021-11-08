Директор Серова рассказал о состоянии госпитализированного певца

Фото: alexander_serov_official/instagram.com

По словам матери популярного рэпера Моргенштерна, он видел своего биологического отца Тагира Валеева только пять раз за всю жизнь. Как она отметила, он запомнил его «очень интересным». Об этом Марина Моргенштерн написала в своём Instagram.

...Тагира не стало, когда Алишерке было 11 лет. Я сказала об этом сыну только ближе к 14 (переживая за его детские чувства). «А я почему-то знал, что его нет больше»,...