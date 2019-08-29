https://static.news.ru/photo/dd0806f8-ca51-11e9-ac48-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Генеральный директор конкурса молодых исполнителей «Новая волна» Александр Румянцев высказался по поводу скандального инцидента с участием Филиппа Киркорова во время репетиции его номера в Сочи. По его словам, нервотрёпка и матерная брань из уст артиста стала следствием его эмоционального «склада».

Артист хочет быть безупречным на сцене «Новой волны», и я знаю, как он готовится и относится к выступлениям. Наверное, это следствие того, что были технические задержки, — рассказал он в интервью « Российской газете ».

Этот инцидент не повлиял на выступление артиста. Номер был успешно отрепетирован и затем представлен зрителям, добавил Румянцев.

Ранее, как писал News.ru, Киркоров устроил громкий скандал на сцене «Новой волны» в Сочи. 52-летний исполнитель нецензурно высказался в адрес организаторов, которые сорвали репетицию его номера.

Поведение артиста осудил музыкальный критик Сергей Соседов. По его мнению, у Киркорова не осталось талантов, а мат со сцены — это неприемлемо.