Популярного телеведущего Дмитрия Диброва экстренно госпитализировали из его дома на Арбате.
Диброву стало плохо и он потерял сознание. Врачи, прибывшие на место происшествия, решили доставить журналиста в больницу для оказания необходимой помощи,
Внезапный обморок. Но сейчас все нормально, — сказал Дибров.
Ранее NEWS.ru писал о том, что российская актриса Рената Литвинова попала в ДТП в центре Москвы. В свой день рождения женщина прогуливалась по столице. Однако из-за угла ресторана на неё наехал автомобиль. За рулём машины сидела девушка. Актрису госпитализировали с повреждениями руки и ноги.
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