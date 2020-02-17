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Телеведущая Дана Борисова призналась, что уже много лет не общается с балериной Анастасией Волочковой. У них взаимная ненависть, которая началась много лет назад.

Недавно Борисова пришла на шоу на одном из центральных каналов, куда уже позвали Волочкову. Балерина устроила скандал. Ко мне подошли организаторы шоу и попросили уйти. Причем заплатили гонорар. Я спросила,...