Дибров рассказал о зарплате в три с половиной миллиона рублей

Дмитрий Дибров назвал сумму зарплаты, которую он получает в месяц. По словам ведущего, ему платят не меньше $50 тысяч, что составляет примерно три миллиона рублей в месяц, пишет «Экспресс газета».

Не меньше 50 тысяч долларов в месяц. То есть в рублях примерно три с половиной миллиона, — подтвердил шоумен в интервью изданию.

Диброву сейчас 62 года, в телестудию он впервые попал в возрасте шести лет. На данный момент журналист живёт в доме на Рублёвке стоимостью 724 миллиона рублей и даже считает себя графом.

Вместе с ведущим в особняке живут его молодая жена Полина, трое детей и тёща. В роскошном доме Диброва работает целый штат прислуги. Они содержат в порядке 20 комнат особняка и следят за бассейном с фонтаном.

При этом телеведущий назвал «никаким» свой гонорар за ведение программы «Кто хочет стать миллионером?», не захотев раскрыть сумму. Он добавил, что, например, у ведущего британской версии передачи Криса Тарранта зарплата £1,5 млн в месяц, однако ему он не завидует.

Ранее сообщалось, что ведущий программы «Кто хочет стать миллионером» на Первом канале Дмитрий Дибров назвал профессию, которую выбрал бы для своих детей. Он уверен, что будущее за сферой IT и чтобы освоить любую профессию из этой области, нужно учить английский язык.