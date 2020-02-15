https://static.news.ru/photo/5a3e67ca-5017-11ea-b81b-fa163e074e61_660.jpg Диана Арбенина (архивное фото) Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Диана Арбенина разозлилась из-за неполадок во время своего концерта в Москве. Она выругалась матом на организаторов.

Причиной стало замыкание механизма подъёмной конструкции, из-за которого зрители не могли увидеть артистку, а она сама получала неудобства при выступлении, передаёт StarHit. Исполнительница заранее попросила заткнуть уши впечатлительных людей.

Убрали быстро эту *** под сцену, ***, спилили её. Что хотите, то и делайте! Это концерт не какой-то непонятной группы, это мой концерт! И люди, которые здесь стоят, сидят, висят, они мне доверяют. А я — это знак качества. Поэтому убрали быстро и больше его не поднимаем, — кричала она.

В результате до исправления технической проблемы Арбенина не поднималась на сцену и выступала с трибун и танцпола. Охранникам пришлось подстраиваться под изменённый сценарий и ходить за ней.

Как ранее писал NEWS.ru, певица Светлана Сурганова заявила, что ожидает предложений от своей бывшей напарницы по группе «Ночные снайперы» Дианы Арбениной. Последняя имеет права на бренд, которому в 2023 году исполнится 30 лет.