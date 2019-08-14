Американский актёр Леонардо Ди Каприо поделился со своими подписчиками кадрами документального фильма, посвящённого сбору мусора в прибрежных водах греческого Андроса.
Артист рассказал, что ликвидировать подводную помойку пытались добровольцы экологической организации Aegean Rebreath. На пути им попадалось множество пластиковых пакетов, сиденья от унитазов и тысячи рыболовных сетей.
Волонтёры собрали около 300 кг мусора. Некоторые утверждают, что существуют микрочастицы пластика, которые оставляют невидимый след в окружающей среде и в нас самих. Они могут быть съедены рыбой, которая потом станет частью нашей еды, — отметил Ди Каприо.