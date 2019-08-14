Андрос Андрос Фото: Vassilis Kyrtatas/wikimedia.org

Американский актёр Леонардо Ди Каприо поделился со своими подписчиками кадрами документального фильма, посвящённого сбору мусора в прибрежных водах греческого Андроса.

Артист рассказал, что ликвидировать подводную помойку пытались добровольцы экологической организации Aegean Rebreath. На пути им попадалось множество пластиковых пакетов, сиденья от унитазов и тысячи рыболовных сетей.

Волонтёры собрали около 300 кг мусора. Некоторые утверждают, что существуют микрочастицы пластика, которые оставляют невидимый след в окружающей среде и в нас самих. Они могут быть съедены рыбой, которая потом станет частью нашей еды, — отметил Ди Каприо.

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#Regram #RG @ajplus: "It's toxic to us." Plastic bags and toilet seats. Hundreds of discarded fishing nets. All of this was stuck to the seabed of Greece’s Andros island. Volunteers collected over 660 lbs of plastic waste. But some say the microplastics leave an invisible imprint on the environment and even ourselves. They can be consumed by fish that then become a part of our diet. #environment #pollution #plasticbags #coralreefs #greece #seabed #fishingnets #microplastics #coral #plastic #ocean #sealife #sea #fish #trash #zerowaste #plasticfree #recycle #reef #underwater #oceanlife #marinelife #rubbish #reef #sea #miroplastic #underwaterphoto #saveouroceans #conservation

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В свою очередь греческие журналисты обратились к мэру Андроса Теодосису Сусудису с вопросом о том, как такой объём мусора оказался у берегов острова.

По его словам, подводная помойка появилась около восьми лет назад, когда в море обрушилась часть находившейся на берегу свалки.

Это наша ошибка, что никто не подумал о том, чтобы отправить водолазов в море, чтобы посмотреть, нет ли мусора на дне, — сказал мэр.

При этом он отметил, что Андрос является абсолютно чистым островом с «безупречными пляжами», передаёт телеканал OPEN TV.

Ранее News.ru писал, что русскоязычные пользователи устроили на странице Ди Каприо в Instagram флешмоб. Они попросили голливудскую звезду обратить внимание на проблему загрязнения озера Байкал.

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