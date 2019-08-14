https://static.news.ru/photo/a735b2e0-be77-11e9-b16f-fa163e074e61_660.jpg Андрос Фото: Vassilis Kyrtatas/wikimedia.org

Американский актёр Леонардо Ди Каприо поделился со своими подписчиками кадрами документального фильма, посвящённого сбору мусора в прибрежных водах греческого Андроса.

Артист рассказал, что ликвидировать подводную помойку пытались добровольцы экологической организации Aegean Rebreath. На пути им попадалось множество пластиковых пакетов, сиденья от унитазов и тысячи рыболовных сетей.

Волонтёры собрали около 300 кг мусора. Некоторые утверждают, что существуют микрочастицы пластика, которые оставляют невидимый след в окружающей среде и в нас самих. Они могут быть съедены рыбой, которая потом станет частью нашей еды, — отметил Ди Каприо.

В свою очередь греческие журналисты обратились к мэру Андроса Теодосису Сусудису с вопросом о том, как такой объём мусора оказался у берегов острова.

По его словам, подводная помойка появилась около восьми лет назад, когда в море обрушилась часть находившейся на берегу свалки.

Это наша ошибка, что никто не подумал о том, чтобы отправить водолазов в море, чтобы посмотреть, нет ли мусора на дне, — сказал мэр.

При этом он отметил, что Андрос является абсолютно чистым островом с «безупречными пляжами», передаёт телеканал OPEN TV .

Ранее News.ru писал, что русскоязычные пользователи устроили на странице Ди Каприо в Instagram флешмоб. Они попросили голливудскую звезду обратить внимание на проблему загрязнения озера Байкал.