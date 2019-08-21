https://static.news.ru/photo/0bf3b0c0-c3f4-11e9-892c-fa163e074e61_660.jpg Криштиану Роналду и Джорджина Родригес Фото: Dpi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Модель Джорджина Родригес, которая встречается с нападающим футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду, снялась в рекламе нижнего белья бренда Yamamay. Пользователи соцсетей раскритиковали ролик, размещённый в Instagram модели.

В рекламе женщины разных форм танцуют в нижнем белье.

Негативные отзывы вызвала подпись компании Yamamay к видео.

Каждый прекрасен по-своему, поэтому любите себя и любите других, — заявил бренд нижнего белья.

Пользователи возмутились тем, что в рекламе не представлены женщины, носящие одежду разных размеров, в том числе XS или XXL.

В рекламе есть девушка с более тёмным цветом кожи. Телесное бельё должно быть цвета вашей кожи. Как цвет её кожи представлен в ваших продуктах? Вы можете лучше, — написала одна из подписчиц.

При этом в комментариях на странице Родригес пользователи восхищаются её физической формой и красотой.

Боже мой, да ты просто королева! — восторгается один из них.

Ранее News.ru писал, что Роналду собирается открыть в Мадриде клинику по пересадке волос.