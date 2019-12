Фото: Miss Universe Organization/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Таковы результаты конкурса, который прошёл в американском городе Атланта (штат Джорджия), сообщили организаторы на странице мероприятия в Twitter.

Зозибини Тунзи известна в своей стране как активистка борьбы с гендерным насилием.