Дэвид Блейн полетит в Нью-Йорк на связке воздушных шаров

https://static.news.ru/photo/b0e8b842-dd56-11ea-9007-fa163e074e61_660.jpgДэвид БлейнФото: Mark Fredesjed R. Cristino/Global Look Press
Американский иллюзионист Дэвид Блейн готовит новый масштабный трюк. Он собирается перелететь реку Гудзон на связке воздушных шаров.
Шоумен хочет подняться в воздух в штате Нью-Джерси и, преодолев водное пространство, приземлиться в родном городе Нью-Йорк, сообщает New York Post. Событие под названием «Вознесение Дэвида Блейна» состоится 31 августа и будет транслироваться на YouTube-канале иллюзиониста.
Этот трюк разрабатывался 10 лет. Давайте превратим беспокойство в чудо и поднимем магию на новые высоты, — написал артист в Twitter.
Как писал NEWS.ru, в апреле канадский цирк Cirque du Soleil показал бесплатное шоу в режиме онлайн. Представление под названием ZED было вторым постоянным представлением циркачей в Азии. Его премьера состоялась 1 октября 2008 года в тематическом парке Tokyo Disney Resort.