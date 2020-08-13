Дэвид Блейн полетит в Нью-Йорк на связке воздушных шаров

Фото: Mark Fredesjed R. Cristino/Global Look Press

Певец и композитор Игорь Николаев поделился с подписчиками семейным фото, на котором он позирует вместе со своей женой Юлией Проскуряковой и четырёхлетней дочкой Вероникой.

38-летняя супруга артиста ради фотосессии надела красное короткое платье с обнажёнными плечами, а сам певец — голубой костюм и футболку с принтом. Поклонники Николаева засыпали его многочисленными восторженными комментариями. Особенно...