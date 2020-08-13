Шоу-бизнес

Дэвид Блейн полетит в Нью-Йорк на связке воздушных шаров

13:52, 13 августа 2020
Дэвид Блейн Дэвид Блейн Фото: Mark Fredesjed R. Cristino/Global Look Press

Американский иллюзионист Дэвид Блейн готовит новый масштабный трюк. Он собирается перелететь реку Гудзон на связке воздушных шаров.

Шоумен хочет подняться в воздух в штате Нью-Джерси и, преодолев водное пространство, приземлиться в родном городе Нью-Йорк, сообщает New York Post. Событие под названием «Вознесение Дэвида Блейна» состоится 31 августа и будет транслироваться на YouTube-канале иллюзиониста.

Этот трюк разрабатывался 10 лет. Давайте превратим беспокойство в чудо и поднимем магию на новые высоты, — написал артист в Twitter.

Как писал NEWS.ru, в апреле канадский цирк Cirque du Soleil показал бесплатное шоу в режиме онлайн. Представление под названием ZED было вторым постоянным представлением циркачей в Азии. Его премьера состоялась 1 октября 2008 года в тематическом парке Tokyo Disney Resort.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях