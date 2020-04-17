Cirque du Soleil покажет шоу онлайн

https://static.news.ru/photo/6ccca92a-80a4-11ea-9edb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Steffi Adam via www.imago-images/Global Look Press

Канадский цирк Cirque du Soleil покажет бесплатное шоу в режиме онлайн. Оно получило название ZED.

Трансляция пройдёт в утром в 3:00 мск на YouTube-канале труппы и продлится 60 минут. Позже представление будет доступно в записи.

Шоу показывали только в Токио, поэтому для многих из вас это возможность увидеть уникальное зрелище, — говорится в описании к стриму.

ZED было вторым постоянным представлением циркачей в Азии. Его премьера состоялась 1 октября 2008 года в тематическом парке Tokyo Disney Resort.

Как писал NEWS.ru, артисты Cirque du Soleil решили перенести российскую премьеру шоу Luzia с 19 марта на 23 апреля. Решение было принято в связи с запретами на массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса.