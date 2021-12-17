Дети Градского взяли шефство над командой отца в шоу «Голос»

Дети Александра Градского Мария и Даниил согласились помочь участникам шоу «Голос» из команды отца подготовиться к выступлениям. Об этом в эфире шоу заявила дочь мэтра Мария.

Помогали осиротевшей команде и музыкальные редакторы. Сама Мария, специально прилетевшая из США на съёмки шоу, сказала , что у них с братом не остаётся выбора, кроме как помочь участникам из команды отца.

Сложно это, для нас с Даней тоже очень непросто, но так сложилось. И нам не остаётся выбора, помимо того, чтобы пытаться помочь команде папы, — призналась Мария.

В эфире шоу, которое проходило уже с пустым креслом Градского, была объявлена минута молчания в память об ушедшем из жизни наставнике. Специально приглашённый на концерт Александр Розенбаум спел «Песню о друге», которую Градский посвятил Высоцкому. Песню зал и наставники слушали стоя.

В итоге судьбу подопечных Градского решили зрители, вместо музыканта никто не стал распределять проценты голосов, как это и было обещано руководством Первого канала.

Ранее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что кресло наставника вокального проекта «Голос» Александра Градского не займёт никто. Он также опроверг появившуюся ранее в СМИ информацию, что в качестве замены рассматривается кандидатура певицы Ларисы Долиной.