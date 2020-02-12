https://static.news.ru/photo/9c568470-4d7f-11ea-b0e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: seryabkina/instagram.com

Новый образ экс-участницы SEREBRO Ольги Серябкиной не понравился пользователям Сети. Певицу, решившую кардинально сменить внешность, назвали «дешёвой копией» американской звезды Рианны.

На своей странице в Instagram исполнительница, выступающая под псевдонимом Molly, опубликовала видео, где она предстала с косичками на голове.

Стиль артистки напомнил фанатам образ певицы Рианны, которая отличается своими экстравагантными нарядами. Вместо платья и привычных джинсов Серябкина облачилась в рубашку и костюм мужского кроя. Впрочем, подписчики звезды её новый имидж не оценили, назвав неудачным подражание девушки западным артистам.

Мдааа, дешёвая подделка Рианны, — написал один из юзеров.

Ранее 34-летняя Ольга Серябкина выложила в Instagram пост, в котором сообщила, что у неё вышла новая песня. Однако подписчиков заинтересовало только ювелирное украшение на её безымянном пальце. Поклонники звезды стали гадать, кто же стал её избранником. Некоторые считают, что это её бывший продюсер Максим Фадеев.