«Дерзкое преступление»: Разин пригрозил Шатунову Разин предупредил Шатунова об ответственности за незаконное исполнение песен

Фото: Антон Круглов/РИА Новости

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что певец и солист группы Юрий Шатунов много раз нарушал авторские права. Он исполнял песни группы, которая на данный момент принадлежит американской компании. Шатунова может ждать уголовная ответственность, сообщает радио «Комсомольская правда».

Разин хочет привести певца к ответственности, ведь по заявлениям продюсера незаконное исполнение песен продолжается уже около пяти лет, при этом артист не имел на это согласия правообладателей.

Шатунова ждут огромнейшие иски, которые ему предъявят правообладатели. Теперь у них есть право арестовать его имущество по всему миру и привлечь его к уголовной ответственности, а также всех, кто помогал ему осуществить это дерзкое преступление, которое в США расценивается как тяжкое. Воровство и незаконное использование чужого имущества (в виде концертов и исполнения песен группы «Ласковый май» на протяжении пяти лет на территории России) фиксируется правообладателями, по этим фактам также будут предъявлены иски, — рассказал продюсер.

Ранее стало известно, что Разин раскрыл истинную причину ухода российской певицы Аллы Пугачевой со сцены. Продюсер заявил, что никогда не курил, а певица ушла со сцены именно из-за курения. Также он добавил, что курящие люди «гробят свое здоровье». Мотивом критики послужило желание отговорить молодых певцов от вредной привычки.