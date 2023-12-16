Деревянко вынес картины из офиса бизнес-партнера после криптоскандала SHOT: актер Деревянко делит имущество с партнером Мулузяном после криптоскандала

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Павел Деревянко

Российский актер Павел Деревянко снял со стен картины в офисе бывшего бизнес-партнера Григория Мулузяна, который потерял на криптобирже 265 млн рублей инвесторов, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, артист начал делить имущество.

Да, связывался [с Деревянко]. Картины из офиса хотел забрать, я ему их отдал. По поводу всего этого я ему говорю: «Ну чего, куда дальше так пойдет?» Он ничего мне не ответил, — заявил Мулузян.

Бизнесмен также добавил, что сторона Деревянко угрожала ему уголовным делом за разглашение информации об их партнерстве. Он подчеркнул, что после криптоскандала виделся с актером только один раз.

Ранее предприниматель из Москвы обвинил Деревянко в мошенничестве на сумму более 1 млн рублей. По словам мужчины, он инвестировал в криптокомпанию артиста «Бии Соул», потерял деньги, после чего обратился в полицию. Актер в свою очередь подал в суд на Мулузяна и требовал отдать ему совместно созданную компанию и предоставить доступ к бухгалтерии.

Ключевым свидетелем по делу Деревянко может стать шоумен Александр Ревва. По словам Мулузяна, именно он продал актеру свою долю в Telegram-боте, с помощью которого знакомые Деревянко перечисляли деньги на криптобиржи.