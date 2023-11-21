Денис Клявер заявил о возвращении группы «Чай вдвоем»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Денис Клявер

Певец Денис Клявер заявил о возвращении на российскую сцену группы «Чай вдвоем» на пресс-бранче XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон», прошедшем в отеле Four Seasons, передает корреспондент NEWS.ru. Исполнитель отметил, что коллектив воссоединился после 11 лет и планирует гастролировать по стране в 2024 году.

Конечно, у каждого свой сольный путь успешный, но это лишний раз доказывает, что все, что было сделано до этого, тоже оставило какой-то теплый след. Предыдущий «граммофон» «Чай вдвоем» получил за песню «Белое платье» в 2010 году. Я очень раз нашему возвращению в этом году. Какой тут уже «встретились и разбежались»? Вернулся «Чай вдвоем», то, что мы будем вместе на сцене, — это уже приятное удивление, а что будет в следующем году — увидим, — подчеркнул Клявер.





В мае 2023 года сообщалось, что участники популярного поп-дуэта «Чай вдвоем» Денис Клявер и Стас Костюшкин воссоединились и исполнили новую песню — «Нежная». Музыканты заявили, что это не разовая акция. Исполнители пообещали вместе давать концерты и хотят добавить классики в звучание своих новых композиций.

После музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев заявил, что в новой композиции воссоединившейся группы есть те же мелодические нотки, что были и ранее. По его мнению, по песне «Нежная» не скажешь, что у коллектива была длинная десятилетняя пауза.

В августе 2023 года группа «Чай вдвоем» дала первый концерт спустя десять лет после распада. Артисты выступили на корпоративе в Петербурге спустя десять лет после распада группы. Стас Костюшкин рассказал, что в следующем году группа «Чай вдвоем» собирается устроить полноценный концертный тур.

Группа «Чай вдвоем» была создана в 1994 году. Особую популярность приобрели их песни «День рождения», «Ласковая моя», «Ты не одна». В 2012 году Клявер и Костюшкин объявили о распаде коллектива и занялись сольной карьерой.