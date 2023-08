Какие музыкальные группы воссоединились после распада, что из этого вышло

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Группа «Чай вдвоем» дала первый концерт спустя десять лет после распада. Музыканты выступили на частном мероприятии в Петербурге. Какие еще коллективы воссоединялись и удалось ли им повторить свой успех?

Какие группы в России воссоединились после распада

Стас Костюшкин анонсировал их с Денисом Клявером концерт в соцсетях. Артисты выступили на корпоративе в Петербурге спустя десять лет после распада группы.

«Я не знаю, как сказать. Сегодня великое событие лично для меня. У „Чай вдвоем“ спустя десять лет первый концерт», — делился эмоциями Костюшкин.

Также певец рассказал, что в следующем году группа «Чай вдвоем» собирается устроить полноценный концертный тур. В мае музыканты презентовали трек «Нежная» на церемонии вручения наград RU.TV на сцене Crocus City Hall в Москве.

Коллектив появился в 1994 году. Звезды решили распустить дуэт в 2011 году, но официально объявили об этом в 2012 году. Причиной стало отсутствие концертов и закрытие передачи «Городок» из-за смерти отца Клявера — Ильи Олейникова. Тогда исполнитель стал заниматься сольной карьерой, а Костюшкин запустил новый проект A-Dessa.

«У нас тогда появилась песня „Белое платье“, которая звучала из каждого утюга. А концертов не было», — рассказывал Костюшкин.

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев заявлял, что на выступлениях воссоединившегося коллектива вряд ли будет аншлаг. При этом, по его мнению, артисты «смогут неплохо зарабатывать».

«Когда „Чай вдвоем“ будет приезжать на День города или заказные мероприятия, то заказчиков будет ожидать интересный концерт, состоящий из классических композиций дуэта. С коммерческой точки зрения это абсолютно выигрыш, объединение артистов должно подстегнуть всех потенциальных заказчиков, что теперь на рынке шоу-бизнеса есть стопроцентное решение для определенного концерта. В этом возвращении одни плюсы, минусов нет, при минимальных вложениях ребята смогут очень неплохо зарабатывать», — высказывался продюсер.

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

В сентябре прошлого года группа «Тату» воссоединилась на сцене стадиона «Динамо» в Минске спустя девять лет после распада. Тогда Юлия Волкова и Лена Катина вышли на сцену в рамках фестиваля Ovion и исполнили хиты «Не верь, не бойся, не проси», «Нас не догонят» и All the Things She Said. В мае 2023 года исполнительницы вновь выступили вместе: концерт «Тату» состоялся на «Газпром Арене» в Петербурге. Группа была создана в 1999 году продюсером Иваном Шаповаловым совместно с композитором Александром Войтинским. На музыкальном конкурсе «Евровидение-2003», который проходил в Риге, она заняла третье место. Коллектив распался в 2011 году. Тогда Волкова и Катина начали сольные карьеры.

По мнению Сергея Бабичева, воссоединение музыкального коллектива может вызвать ажиотаж среди россиян, однако если певицы не будут писать новых песен, то их творческая деятельность может «скатиться» до формата «дискотеки 90-х», так как выступления должны подкрепляться новым репертуаром.

В 2021 году с песней «Новый год» воссоединился коллектив Smash. Сергей Лазарев и Влад Топалов в соцсетях признавались, что их все время что-то отвлекало от того, чтобы выпустить совместную композицию.

«Эта „магия“ должна случиться сама. В этом году нашей группе исполняется 20 лет», — сообщал Топалов.

После этого артисты вновь вместе вышли на сцену в 2022 году в рамках шоу «Дуэты». Музыканты исполнили хит «Боже, дай мне сил». Группа существовала с 2000 по 2006 год. Считается, что причиной распада стал «эмоциональный разлад». Исполнители серьезно поссорились и на какое-то время даже перестали общаться.

Какие музыкальные группы популярны в России сейчас

На смену распавшимся коллективам пришли новые. На данный момент одной из самых популярных российских групп считается Artik & Asti. Несмотря на то что в ноябре прошлого года из коллектива ушла Анна Asti, музыканты не утратили своих слушателей. Артистка строит сольную карьеру, а ее место в группе заняла Севиль Велиева.

«Я думал, что группе конец, но каким-то чудесным образом и стечением обстоятельств мне попалась видеозапись Севиль с исполнением нашей песни „Чувства“! Я пересматривал и переслушивал это видео сотни раз и все больше и больше всматривался в детали, вслушивался в голос и понимал, что она крутая», — рассказывал солист и продюсер коллектива Артем Умрихин (Artik) в соцсетях.

Исходя из рейтинга аудиосервиса «Звук», на втором месте по популярности располагается группа HammAli & Navai (Александр Громов и Наваи Бакиров). Известность им принес альбом JANAVI, в частности — песня «Пустите меня на танцпол». Третью строчку занял дуэт Gayazovs Brothers, состоящий из двух братьев — Тимура и Ильяса Гаязовых. Группа известна хитами «Кредо», «До встречи на танцполе» и «Пьяный туман». Музыканты завоевали популярность через интернет, без поддержки лейблов.

Читайте также:

Раскрыты подробности сериала о группе «Тату»

Экс-солистка t.A.T.u Елена Катина родила второго сына

«Будто и не расходились»: музкритик оценил новую песню «Чай вдвоем»