«Будто и не расходились»: музкритик оценил новую песню «Чай вдвоем» Музыкальный критик Бабичев оценил качество новой песни «Чай вдвоем»

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

«Чай вдвоем»

В новой композиции воссоединившейся группы «Чай вдвоем» есть те же мелодические нотки, что были и ранее, рассказал NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. По его мнению, по песне «Нежная» не скажешь, что у коллектива была длинная десятилетняя пауза.

Такое ощущение, как будто не было десяти лет расставания, будто и не расходились. У них те же мелодические находки, свойственные именно этому дуэту, — считает Бабичев.

Музыкальный критик полагает, что камбэк группы уже заявлен не как разовая акция. Бабичев выразил надежду, что «Чай вдвоем» будет сочинять новые песни, сможет успешно выступать на концертах и других мероприятиях.

Участники популярного поп-дуэта «Чай вдвоем» Денис Клявер и Стас Костюшкин воссоединились и исполнили новую песню «Нежная». Музыканты заявили, что это не разовая акция. Исполнители пообещали вместе давать концерты и хотят добавить классики в звучание своих новых композиций.

Группа «Чай вдвоем» была создана в 1994 году. Особую популярность приобрели их песни «День рождения», «Ласковая моя», «Ты не одна». В 2012 году Клявер и Костюшкин объявили о распаде коллектива. Оба артиста занялись сольной карьерой.