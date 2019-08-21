https://static.news.ru/photo/08acfcfc-c401-11e9-9ee6-fa163e074e61_660.jpg Деми Ловато Фото: Pedro Fiuza/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская развлекательная компания Netflix раскрыла подробности сценария своего нового фильма о конкурсе «Евровидение».

Автором сценария к фильму стал актёр Уилл Феррелл, который также является исполнительным продюсером проекта и исполняет главную роль. Феррелл играет участника из Исландии, которому в дуэте с Рэйчел Макадамс придётся соревноваться с участником из России.

Роль лучшей исландской певицы исполнит Деми Ловато, которая является многократной обладательницей Teen Choice Awards, а также звездой Disney, пишет kg-portal .

Кроме того, в картине задействован Пирс Броснан, который сыграет роль самого красивого ирландского мужчины и отца Феррелла.

Соавтором сценария выступил Эндрю Стил, который написал сценарий для сериала «Субботним вечером в прямом эфире». В режиссёрском кресле — Дэвид Добкин. В копилке его работ такие шедевры, как «Судья», «Хочу как ты», «Незваные гости».

Ранее News.ru писал, что роль российского участника конкурса Александра Лемтова сыграет звезда сериала «Аббатство Даунтон» Дэн Стивенс.