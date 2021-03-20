Давид Манукян случайно засветил брюнетку в своей постели

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Блогер Давид Манукян, расставшийся в январе 2021 года с певицей Ольгой Бузовой, кажется, попался с новой девушкой. Фанаты уверены, что заметили таинственную брюнетку на видеообращении Давы, выложенном в Instagram.

28-летний блогер и артист опубликовал ролик, на котором случайно засветил неизвестную девушку в своей постели. Его подписчики тут же начали гадать, кто же это может быть. Многие считают, что это помощница Давы Анна.

Сам блогер не спешит комментировать перемены в своей личной жизни, а ранее заявлял, что пока не встретил свою любовь. Впрочем, он признался, что хочет «простую девочку».

Либо я одиноким останусь на всю жизнь, либо мне нужна простая девочка. Наверное, да. Потому что иначе, наверное, есть сложности в отношениях, — цитирует его Starhit.

Ольга Бузова после разрыва с Манукяном обвинила его в рукоприкладстве и изменах. Она пообещала рассказать его маме, какое он «чудовище на самом деле». Ранее Дава, хранивший долгое время молчание, впервые рассказал о расставании с певицей, писал NEWS.ru. Также он признался, что для него очень важна поддержка фанатов.