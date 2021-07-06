Дауни-младший отписался от коллег — актёров Marvel и вызвал панику фанатов

56-летняя звезда «Мстителей» Роберт Дауни — младший отписался от своих коллег по Marvel в Instagram, в том числе 25-летнего Тома Холланда и 40-летнего Криса Эванса, с которым очень дружит. Весть об этом разлетелась в Интернете, пишет New-York Post.

Отдельно фанатов напряло то, что демонстративная отписка произошла на фоне приближающейся премьеры «Чёрной вдовы» со Скарлетт Йоханссон.

Это похоже на конец эпохи Marvel, — написал в Twitter фанат.

Другой поклонник потребовал, чтобы Дауни-младший воссоединился с актёрским составом. Сам актёр больше не будет играть роль Железного человека в киновселенной. Последний фильм, в котором он снялся, — «Мстители: Финал» — вышел в 2019 году.

Несмотря на это он активно следил за коллегами по фильму в соцсетях, постоянно комментировал их посты. Поклонники надеются, что причиной отписки стал какой-то трюк и скоро актёр раскроет все карты.

Ранее антипремия Голливуда «Золотая малина» обнародовала списки номинантов — худших актёров и фильмов 2020 года. В числе претендентов на «Худшего актёра года» оказался Роберт Дауни — младший за фильм «Удивительное путешествие доктора Дулиттла».