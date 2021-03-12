Роберт Дауни — младший номинирован на антипремию как «худший актёр года»

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Антипремия Голливуда «Золотая малина» обнародовала списки номинантов худших актёров и фильмов 2020 года.

В числе претендентов на «Худшего актёра года» оказался Роберт Дауни — младший за фильм «Удивительное путешествие доктора Дулиттла». Кроме него на антипремию также претендуют: Адам Сэндлер («Хэллоуин Хьюби»), Микеле Морроне («365 дней»), Майк Линделл («Абсолютное доказательство») и Дэвид Спейд («Не та девушка»).

При этом фильмы «365 дней» и «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» в этом году стали лидерами по числу номинаций. Картины включены в шесть категорий, включая главную.

Среди актрис на звание худших претендуют : Энн Хэтэуэй («Последнее, чего он хотел»), Кэти Холмс («Секрет»), Кейт Хадсон («Мьюзик»), Лорен Лапкус («Не та девушка»), Анна Мария Сиклуцка («365 дней»).

Победителей «Золотой малины» традиционно объявят за день до вручения «Оскара» — 24 апреля.

Как писал NEWS.ru, экс-президент США Дональд Трамп был признан худшим актёром по версии антипремии «Золотая малина» в 2019 году. Жюри присудило американскому лидеру награду за участие в документальных фильмах «Смерть нации» режиссёра Динеша Д'Соузы и «Фаренгейт 11/9» Майкла Мура. В обеих картинах президент сыграл сам себя.