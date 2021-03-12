Роберт Дауни — младший номинирован на антипремию как «худший актёр года»

Антипремия Голливуда «Золотая малина» обнародовала списки номинантов худших актёров и фильмов 2020 года.
В числе претендентов на «Худшего актёра года» оказался Роберт Дауни — младший за фильм «Удивительное путешествие доктора Дулиттла». Кроме него на антипремию также претендуют: Адам Сэндлер («Хэллоуин Хьюби»), Микеле Морроне («365 дней»), Майк Линделл («Абсолютное доказательство») и Дэвид Спейд («Не та девушка»).
При этом фильмы «365 дней» и «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» в этом году стали лидерами по числу номинаций. Картины включены в шесть категорий, включая главную.
Среди актрис на звание худших
Победителей «Золотой малины» традиционно объявят за день до вручения «Оскара» — 24 апреля.
Как писал NEWS.ru, экс-президент США Дональд Трамп был признан худшим актёром по версии антипремии «Золотая малина» в 2019 году. Жюри присудило американскому лидеру награду за участие в документальных фильмах «Смерть нации» режиссёра Динеша Д'Соузы и «Фаренгейт 11/9» Майкла Мура. В обеих картинах президент сыграл сам себя.