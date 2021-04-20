Дана Борисова заподозрила дочь Легкоступовой в избиении матери

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Травма головы, которая стала одной из причин смерти певицы Валентины Легкоступовой, могла быть причинена артистке её дочерью Анеттой Бриль. Такое предположение сделала телеведущая Дана Борисова.

Свои подозрения она высказала в присутствии Бриль в эфире шоу «Пусть говорят».

Ты сопровождала, какие-то побои могла нанести и ты, — цитирует Борисову «Экспресс газета».

На заявление Борисовой ответил адвокат Бриль Сергей Жорин, также присутствовавший в студии. Он заявил, что слова телеведущей не выдерживают никакой критики, поскольку Анетта была не единственной, кто сопровождал артистку в клинику.

Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года в возрасте 54 лет. До этого она попала в клинику с черепно-мозговой травмой. По словам мужа артистки Юрия Фирсова, она сама ударилась головой, поскользнувшись в ванной. При этом за помощью к медикам певица обращаться не стала.

Согласно выводам экспертов, смерть Легкоступовой наступила вследствие полиорганной недостаточности, которая появилась из-за хронических заболеваний и травмы головы. При этом было отмечено, что проблемы со здоровьем, в том числе изменения в мозге, стали следствием «хронической алкогольной интоксикации», а удар головой при падении мог быть незначительным.

Как сообщалось ранее, подруга Легкоступовой Татьяна Выпенко предупреждала родных певицы, что та находится в опасности. Женщины близко общались в последние десять дней жизни артистки, и Выпенко могла знать, что произошло с певицей на самом деле. Однако после смерти Легкоступовой она пропала и не выходит на связь.