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Дана Борисова заподозрила дочь Легкоступовой в избиении матери

18:27, 20 апреля 2021

Травма головы, которая стала одной из причин смерти певицы Валентины Легкоступовой, могла быть причинена артистке её дочерью Анеттой Бриль. Такое предположение сделала телеведущая Дана Борисова.

Свои подозрения она высказала в присутствии Бриль в эфире шоу «Пусть говорят».

Ты сопровождала, какие-то побои могла нанести и ты, — цитирует Борисову «Экспресс газета».

На заявление Борисовой ответил адвокат Бриль Сергей Жорин, также присутствовавший в студии. Он заявил, что слова телеведущей не выдерживают никакой критики, поскольку Анетта была не единственной, кто сопровождал артистку в клинику.

Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года в возрасте 54 лет. До этого она попала в клинику с черепно-мозговой травмой. По словам мужа артистки Юрия Фирсова, она сама ударилась головой, поскользнувшись в ванной. При этом за помощью к медикам певица обращаться не стала.

Согласно выводам экспертов, смерть Легкоступовой наступила вследствие полиорганной недостаточности, которая появилась из-за хронических заболеваний и травмы головы. При этом было отмечено, что проблемы со здоровьем, в том числе изменения в мозге, стали следствием «хронической алкогольной интоксикации», а удар головой при падении мог быть незначительным.

Как сообщалось ранее, подруга Легкоступовой Татьяна Выпенко предупреждала родных певицы, что та находится в опасности. Женщины близко общались в последние десять дней жизни артистки, и Выпенко могла знать, что произошло с певицей на самом деле. Однако после смерти Легкоступовой она пропала и не выходит на связь.

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