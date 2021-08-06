«Дана Борисова заказала ДТП»: Гоген Солнцев раскрыл подробности аварии

Попавший в ДТП шоумен и актёр Гоген Солнцев раскрыл в беседе с NEWS.ru подробности аварии, в результате которой получил травмы и разбил автомобиль. Он полагает, что аварию могла «заказать» российская телеведущая Дана Борисова.

Это, скорее всего, Дана Борисова заказала ДТП. Вот что я думаю. Потому что всё идёт к тому, что это, скорее всего, был её заказ. Очень многое сошлось. Во-первых, мне экстрасенс моя сказала, что это точно был заказ от плохо выглядящей блондинки, которая употребляет алкоголь и у которой сложная дочка. Во-вторых, врезавшийся в меня человек был не славянской наружности. Он, как вы понимаете, просто автоподставщик такой заказной был, — сказал Гоген.

Шоумен отметил: если бы он вовремя не вывернул руль своего автомобиля, то мог бы разбиться о бетонную стену.

Потому что он плёлся и очень долго искал момент, чтобы врезаться в меня. И тут вдруг как раз тоннель, то есть всё идеально подходило ему. Как только приехали сотрудники ГИБДД, сразу всё: он сразу же забыл русский язык напрочь, — пояснил он.

Гоген Солнцев добавил, что сейчас он находится в больнице под капельницей. При этом он до сих пор не знает, что с его коленом, которое он повредил во время столкновения. Шоумен отметил: сейчас он ждёт, когда ему сделают снимок. Что касается автомобиля, задняя часть машины сильно пострадала.

Зад весь в шмётку, в лепёшку. Мой помощник сейчас занимается различными страховыми вопросами. Он выяснил, что у человека этого (врезавшегося в автомобиль Гогена. — NEWS.ru) не было полиса, а права чуть ли не на другое имя были, — рассказал Солнцев.

Ранее сообщалось, что после того как Солнцев рассказал в Instagram о ДТП, он пропал из соцсетей. Когда шоумен уже находился в автомобиле скорой помощи, сотрудник ГИБДД сообщил: авария была небольшая, всё могло окончиться гораздо трагичнее.