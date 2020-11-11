Дана Борисова призналась в изменах бывшему мужу

https://static.news.ru/photo/548871ac-243f-11eb-bb62-fa163e074e61_660.jpg Дана Борисова Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Телеведущая Дана Борисова собирается лишить родительских прав своего бывшего мужа Максима Аксёнова не только из-за побоев 13-летней дочери Полины, но и из-за того, что она просто не уверена, что он отец девочки.

Незадолго до этого у меня не выдержали нервы терпеть его унижения и я сказала: «Полина не твоя дочь». Потому что на самом деле я не знаю, чья она. У меня просто был одновременно роман с другим приятным мужчиной. А с Максом жить было очень тяжело. Он меня избивал, — рассказала в эфире шоу Первого канала «На самом деле» Борисова.

В качестве предполагаемого отца блондинка назвала Александра Подлопушного, с которым познакомилась в 2006 году на телевидении. Позже выяснилось, что она беременна. Подлопушный отреагировал на это известие тогда коротко и чётко: «Извини, у меня жена». При этом жена его, тоже присутствовавшая на передаче, заявила, что живёт с ним дружно уже 27 лет, а Дана на самом деле была любовницей его друга и вообще «спала со всеми».

Когда очередь дошла до Подлопушного, он признался, что действительно изменял супруге с Борисовой, но то, что ребёнок от него, сильно сомневается, так как был не единственным мужчиной в её жизни. Благодаря генетической экспертизе выяснилось, что Полина, действительно, не его дочь. Ведущие телепрограммы пообещали продолжить поиски её отца.

Как писал NEWS.ru, ранее Максим Аксёнов высказался в ответ на обвинения в избиении 13-летней дочери Полины. Бизнесмен заявил, что Дана Борисова просто выдумала всю эту историю. Накануне Борисова рассказала ужасные вещи из свой личной жизни. В частности, поведала, что её 40-летний бывший супруг избивает их общую дочь, которая будто бы даже заявила матери, что скоро «прославится, как Шурыгина». Поводом, по словам ведущей, стало то, что девочка покрасила волосы в яркий цвет.