Муж Даны Борисовой ответил на обвинения в избиении дочери

https://static.news.ru/photo/e8564270-2187-11eb-b51f-fa163e074e61_660.jpg Дана Борисова Фото: danaborisova_official/instagram.om

Муж Даны Борисовой Максим Аксёнов высказался в ответ на обвинения в избиении 13-летней дочери Полины. Бизнесмен заявил, что ведущая просто выдумала всю эту историю.

Если верите Дане, то продолжайте верить. Она на мне деньги зарабатывает. И втягивает ребёнка в свои бредни. Это самое ужасное. Пока суды, к сожалению, на стороне матери. Она наркоманка, со всякими психическими болезнями. У меня с ребёнком хорошие отношения. Не переживайте, — сказал Аксёнов в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Накануне Борисова рассказала ужасные вещи из свой личной жизни. В частности, поведала, что её 40-летний бывший супруг избивает их общую дочь, которая будто бы даже заявила матери, что скоро «прославится, как Шурыгина». Поводом, по словам ведущей, стало то, что девочка покрасила волосы в яркий цвет.

Она навзрыд плакала. Кричала, что папа её избил. Он сказал, что она одета как бомжиха. Кричал, что поправилась. И стала вся в мать — распущенная, развратная. А потом он сказал, чтобы она убирала за своей собакой, — делилась подробностями Дана Борисова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая заявила о травмах у девочки — у дочки вывихнут палец, а по всему телу следы от ремня. По её словам, дедушка и бабушка Полины находились в другой комнате и не вмешивались, чтобы «не мешать воспитывать ребёнка».