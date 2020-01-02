Дана Борисова Дана Борисова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российская телеведущая Дана Борисова встретила Новый год в Таиланде. Очередная публикация знаменитости в Интернете вызвала бурное обсуждение среди подписчиков. Часть поклонников считает, что она стала хуже выглядеть, а возрастные изменения дают о себе знать.

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Приветик ,мои любимые из #самуи2020 И УЖЕ ДАЖЕ ЗНАЕМ ,ЧТО БУДЕТ ГОВОРИТЬ В.В.Путин .Отмечали в русском ресторане #самовар @samovar_samui А потом поехали на ПЛЯЖНУЮ ДИСКОТЕКУ Отмечали водой и морсом ,НО ВОЗРАЖАТЬ НЕ БУДЕМ ,если в России КТО НИБУДЬ ПОДНИМЕТ ЗА НАС БОКАЛ !С наступающиииим #данаборисова #ледисовершенство #новыйгод2020 #люблювасвсех Принимаю поздравления в Директ

Публикация от Dana Borisova (@danaborisova_official)

Для ночной дискотеки на пляже 43-летняя Борисова надела бежевый топ и короткую юбку, оголившую ноги. Публика, увидев её колени, удивилась внешнему виду кумира. Недоброжелатели и вовсе посоветовали сходить в клинику пластической хирургии. Фото звезда опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

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Ещё раз с Новым годом Вас ,мои любимые подписчики ,привет и вам ,о,хейтеры ,недовольные моими коленками ,кроссовками и дрожащими руками С доктором уже общалась ,руки трясутся у большинства пациентов ,а ведь я в ремиссии только 2,6 года.Говорят ,у вас снег выпал?А я как раз сильный тайский массаж без масла закончила Ходят пешком и по рукам,и по спине ,и по ногам Дочери привет передать не могу ,ее аккаунт Инстаграмм закрыл ,уж не знаю за что ,но догадываюсь....... А вот любимой @maryvet.1 ,с которой моя Мишелька ухожена и счастлива могу передать привет из #самуи Спасибо тебе огромное По всем вам соскучилась ,6 в ночь вылетаю обратно ,перелёт очень тяжелый 22 часа ,с 2 пересадками #люблю #данаборисова #ледисовершенство #новыйгод2020

Публикация от Dana Borisova (@danaborisova_official)

«Коленки, как у бабушки», «В спортзал тебе надо», — обратились к телеведущей хейтеры. Однако нашлись и те, кто поддержал Борисову. «Коленки, как коленки. Да, и фигура — бомба»; «Дана, ты — молодец! Выглядишь потрясающе»; «Не слушай никого, они просто завидуют», — поддержали женщину поклонники.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дана Борисова, как и обещала, выложила в Сеть результаты анализов на наличие в организме наркотических и психотропных веществ. По её словам, она сдавала венозную кровь. Медики не нашли никаких запрещённых препаратов в полученном материале.

Кроме того, Борисова обратилась к своей дочери — Полине. Журналистка поблагодарила ребёнка «за всю грязь», которую женщина получает от чада взамен на «понимание и любовь».

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