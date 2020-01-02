https://static.news.ru/photo/19bb6644-2d67-11ea-a43b-fa163e074e61_660.jpg Дана Борисова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российская телеведущая Дана Борисова встретила Новый год в Таиланде. Очередная публикация знаменитости в Интернете вызвала бурное обсуждение среди подписчиков. Часть поклонников считает, что она стала хуже выглядеть, а возрастные изменения дают о себе знать.

Для ночной дискотеки на пляже 43-летняя Борисова надела бежевый топ и короткую юбку, оголившую ноги. Публика, увидев её колени, удивилась внешнему виду кумира. Недоброжелатели и вовсе посоветовали сходить в клинику пластической хирургии. Фото звезда опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

«Коленки, как у бабушки», «В спортзал тебе надо», — обратились к телеведущей хейтеры. Однако нашлись и те, кто поддержал Борисову. «Коленки, как коленки. Да, и фигура — бомба»; «Дана, ты — молодец! Выглядишь потрясающе»; «Не слушай никого, они просто завидуют», — поддержали женщину поклонники.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дана Борисова, как и обещала, выложила в Сеть результаты анализов на наличие в организме наркотических и психотропных веществ. По её словам, она сдавала венозную кровь. Медики не нашли никаких запрещённых препаратов в полученном материале.

Кроме того, Борисова обратилась к своей дочери — Полине. Журналистка поблагодарила ребёнка «за всю грязь», которую женщина получает от чада взамен на «понимание и любовь».