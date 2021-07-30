Дана Борисова отправила дочь учиться в Британию после курса лечения

Дана Борисова оправила 13-летнюю дочь Полину учиться в Британию после пройденного девочкой курса лечения. Дочь ведущей пытаются вылечить от странной мании уродовать своё тело.

Своими переживаниями Полина поделилась в Instagram, больше всего подросток боится, что школа будет похожа на психбольницу. По словам матери, девочке предстоит учиться в языковой школе с 90-летней историей в городе Гастингс. Там должно быть много интересных людей.

Но девочку эти обещания не привели в восторг.

Страшновато, что школа будет смахивать на больницу, в которой я лежала. Я так и не успела похудеть и буду до жути стесняться. Фух, — написала дочь ведущей в микроблоге.

Дана Борисова лично посадила дочь на самолёт, сделав с ней множество снимков на память. В кадре девочка выглядит очень безрадостно.

Ранее Дана Борисова рассказала, как отец её 13-летней дочери Полины Максим Аксёнов регулярно вызывает полицию и органы опеки. Мужчина считает, что знаменитая мать неважно исполняет родительские обязанности, правда, сам не прилагает усилий для воспитания ребёнка.