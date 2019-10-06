Телеведущая Дана Борисова, комментируя задержание с кокаином Натальи Бочкарёвой, назвала звезду сериала «Счастливы вместе» наркоманкой.
Балерина Анастасия Волочкова в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ попыталась защитить Бочкарёву, сказав, что та никогда бы не стала использовать запрещённые вещества.
Я в этой теме разбираюсь лучше всех. Она была под действием наркотиков. А мы сейчас видим, как алкоголичка защищает наркоманку, — заявила Борисова, обращаясь к Волочковой.
По её словам, она семь месяцев лежала в реабилитационном центре для наркоманов, поэтому, имея горький опыт, она точно может определить, кто зависим.
В неприятную историю Бочкарёва
После этого друг Бочкарёвой музыкант Андрей Ковалёв сообщил о серьёзных проблемах со здоровьем у актрисы. По его словам, это произошло на фоне стресса после задержания с наркотиками. У актрисы якобы развилась лихорадка и парализовало половину лица.
Как писал News.ru, актриса Эвелина Блёданс прокомментировала разгоревшийся вокруг звезды сериала «Счастливы вместе» «кокаиновый» скандал.
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