Актриса Эвелина Блёданс прокомментировала разгоревшийся вокруг звезды сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкарёвой кокаиновый скандал.
Блёданс приняла участие в программе «Звезды сошлись», который посвящён истории Бочкарёвой, пишет
По словам Блёданс, она хочет верить, что всё это случайность, несмотря на факты и видеозапись.
Ну, знаете, бывает человеку плохо, а тут «добрый дядя» с таблеткой счастья. У Наташи двое детей и я очень надеюсь, что суд будет к ней благосклонен, — заявила Эвелина.
В неприятную историю Бочкарёва
После этого друг Бочкарёвой музыкант Андрей Ковалёв сообщил о серьёзных проблемах со здоровьем у актрисы. По его словам, это произошло на фоне стресса после задержания с наркотиками. У актрисы якобы развилась лихорадка и парализовало половину лица.
После этих слухов Бочкарёва процитировала философа и публициста Петра Чаадаева, писал News.ru.
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