https://static.news.ru/photo/e484a32e-e846-11e9-8cf8-fa163e074e61_660.jpg Эвелина Блёданс Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Актриса Эвелина Блёданс прокомментировала разгоревшийся вокруг звезды сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкарёвой кокаиновый скандал.

Блёданс приняла участие в программе «Звезды сошлись», который посвящён истории Бочкарёвой, пишет Teleprogramma.pro .

По словам Блёданс, она хочет верить, что всё это случайность, несмотря на факты и видеозапись.

Ну, знаете, бывает человеку плохо, а тут «добрый дядя» с таблеткой счастья. У Наташи двое детей и я очень надеюсь, что суд будет к ней благосклонен, — заявила Эвелина.

В неприятную историю Бочкарёва попала 28 сентября. Ночью наряд ДПС остановил актрису и заподозрил её в употреблении наркотиков. Правоохранители нашли у Бочкарёвой около 0,6 г кокаина. Телезвезда сначала опровергала своё задержание и пообещала обратиться в суд.

После этого друг Бочкарёвой музыкант Андрей Ковалёв сообщил о серьёзных проблемах со здоровьем у актрисы. По его словам, это произошло на фоне стресса после задержания с наркотиками. У актрисы якобы развилась лихорадка и парализовало половину лица.

После этих слухов Бочкарёва процитировала философа и публициста Петра Чаадаева, писал News.ru.