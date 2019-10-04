https://static.news.ru/photo/48e49f0c-e754-11e9-ac98-fa163e074e61_660.jpg Наталья Бочкарёва Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Звезда сериала «Счастливы вместе», которую ранее задержали с кокаином, поделилась в Instagram высказыванием философа и публициста Петра Чаадаева.

Подписчики Натальи Бочкарёвой предположили, что таким образом она прокомментировала слухи о частичной парализации лица на фоне стресса из-за кокаинового скандала.

Лишь болезнь заразительна, здоровье не заразительно; то же самое с заблуждением и истиной. Вот почему заблуждения распространяются быстро, а истина так медленно, — процитировала она Чаадаева.

Наряд ДПС остановил Бочкарёву в ночь на 28 сентября. Сотрудники дорожной полиции заподозрили актрису в нахождении в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. От медосвидетельствования звезда отказалась. Правоохранители нашли у неё около 0,6 г кокаина. Телезвезда сначала опровергала своё задержание и пообещала обратиться в суд.

После этого друг Бочкарёвой музыкант Андрей Ковалёв сообщил о серьёзных проблемах со здоровьем у актрисы. По его словам, это произошло на фоне стресса после задержания с наркотиками. У актрисы якобы развилась лихорадка и парализовало половину лица.

Ранее соседка звезды рассказала, что у той действительно могли возникнуть проблемы со здоровьем после инцидента с наркотиками, так как она видела автомобиль скорой помощи у подъезда, писал News.ru.