https://static.news.ru/photo/1ad1e8b4-e60e-11e9-a753-fa163e074e61_660.jpg Наталья Бочкарёва Фото: instagram.com/natalia_bochkareva_official

Наталья Бочкарёва испытывает серьёзные проблемы со здоровьём на фоне стресса после задержания с наркотиками. У актрисы развилась лихорадка и парализовало половину лица.

Об этом изданию Starhit рассказал друг Бочкарёвой музыкант Андрей Ковалёв. Он отметил, что продолжает общаться с актрисой и поддерживает её. Ковалёв понадеялся, что звезда сериала «Счастливы вместе» поправится и «всё обойдётся». Сама Бочкарёва о своих проблемах со здоровьем комментариев не давала.

Наталью Бочкарёву остановил наряд ДПС в ночь на 28 сентября. Сотрудники дорожной полиции заподозрили актрису в нахождении в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, однако она отказалась проходить медицинское освидетельствование. У Бочкарёвой было обнаружено около 0,6 грамма кокаина. Телезвезда сначала опровергала своё задержание и даже обещала обратиться в суд, писал News.ru. Однако позднее в Сети были опубликованы видеоролики, которые с достаточной степенью достоверности свидетельствуют о реальности этого эпизода. В последнем ролике видно, что актриса сама передала правоохранителям свёрток с наркотиком.