Наталья Бочкарёва испытывает серьёзные проблемы со здоровьём на фоне стресса после задержания с наркотиками. У актрисы развилась лихорадка и парализовало половину лица.
Об этом изданию
Наталью Бочкарёву остановил наряд ДПС в ночь на 28 сентября. Сотрудники дорожной полиции заподозрили актрису в нахождении в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, однако она отказалась проходить медицинское освидетельствование. У Бочкарёвой было обнаружено около 0,6 грамма кокаина. Телезвезда сначала опровергала своё задержание и даже обещала обратиться в суд, писал News.ru. Однако позднее в Сети были опубликованы видеоролики, которые с достаточной степенью достоверности свидетельствуют о реальности этого эпизода. В последнем ролике видно, что актриса сама передала правоохранителям свёрток с наркотиком.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен