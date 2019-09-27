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Актриса Наталья Бочкарёва, известная по роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», опровергла сообщение о задержании силовиками с героином.

Она пообещала обратиться в суд в связи с распространением информации, передаёт Telegram-канал « Подъём ».

Накануне РЕН ТВ сообщил, что сотрудники ДПС остановили звезду из-за подозрнительного поведения. По данным издания, женщина самостоятельно достала свёрток с героином и отдала его силовикам, передаёт . Вещество весило 0,69 грамма. Полицейские обыскали квартиру артистки, однако не нашли там ничего, нарушающего закон.

Ранее News.ru писал, что в июле двое сотрудников Росгвардии были задержаны в Петербурге по подозрению в вымогательстве. Как следует из материалов дела, они подкинули гражданину наркотики, после чего стали требовать деньги за то, чтобы не привлекать его к ответственности.