Актриса Наталья Бочкарёва, известная по роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», опровергла сообщение о задержании силовиками с героином.
Она пообещала обратиться в суд в связи с распространением информации, передаёт Telegram-канал «
Накануне
Ранее News.ru писал, что в июле двое сотрудников Росгвардии были задержаны в Петербурге по подозрению в вымогательстве. Как следует из материалов дела, они подкинули гражданину наркотики, после чего стали требовать деньги за то, чтобы не привлекать его к ответственности.