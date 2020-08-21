«Дайте ребёнку хоть помечтать одной!»: Лиза Галкина рассмешила соцсети

https://static.news.ru/photo/dafe07a6-e402-11ea-b06a-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/maxgalkinru

Шоумен Максим Галкин поделился с подписчиками видео, снятым во дворе их с примадонной эстрады Аллой Пугачёвой особняка. Пока сын четы, Гарри Галкин, подрезал вместе с матерью кусты, шестилетняя Лиза предпочла уединиться.

Родители доверили Гарри секатор и мальчик, под присмотром матери, весьма ловко для своих лет с ним управлялся, что отец снял на видео. Позже Галкин перевёл камеру на Лизу, которая стояла поодаль в одиночестве и спросил, что она там делает.

Дайте ребёнку хоть помечтать одной! — крикнула Елизавета звёздному отцу.

Подписчики Галкина отметили артистичность шестилетней девочки.

Лиза — уже готовая актриса! — написала пользовательница под ником arfeya.aniri.

А некоторые поклонники задались вопросом, о чём может мечтать «ребёнок, у которого всё есть».

Как писал NEWS.ru ранее, российская эстрадная певица Алла Пугачёва с помощью специального приложения продемонстрировала подписчикам, как будет выглядеть её дочь Лиза Галкина в 16 лет.