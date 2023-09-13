«Да, я бухаю!»: пьяная Слава вышла на связь из стриптиз-клуба и выругалась Нетрезвая Слава вышла на связь из стриптиз-клуба и обругала Хайдарова

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Слава (Анастасия Сланевская)

Певица Слава (Анастасия Сланевская) в своем блоге в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) рассказала, что снимает стресс после скандала с хирургом Тимуром Хайдаровым в ночных клубах с мужским стриптизом и позволяет себе выпить. Артистка заявила, что не употребляет запрещенных препаратов, и пожелала своим поклонникам не обращать внимания на сплетни.

Вот так я снимаю свой стресс, без наркоты. Танцами! Девочки и ребята, танцуйте, любите и отдыхайте! Если про вас что-то говорят, пошли они все... Я все по-правде. Я бухаю? Да, я бухаю! Я отдыхаю? Да, я отдыхаю! А этой твари [Хайдарову] — Бог ему судья, — сообщила Слава.

Ранее певицы Слава и Любовь Успенская рассказали, что хирург Тимур Хайдаров провел им неудачные пластические операции. Постепенно число пострадавших от деятельности звездного хирурга выросло как минимум до 60 человек. В результате с пострадавшими начали связываться и предлагать компенсации.

При этом адвокат Сергей Добровинский, защищающий интересы хирурга, опроверг информацию о выплате компенсаций пациентам за неудачную пластику, сделанную в клиниках врача. Юрист назвал это «очередной фантазией».

До этого Слава публично обратилась к Филиппу Киркорову, поддержавшему Хайдарова после обвинений артистки в некачественно проведённой операции. Она заявила, что может выдать правду о личной жизни тех, кто защищает известного медика. Также Слава ответила на обвинения в злоупотреблении спиртным и рассказала, что точно выполняла предписания хирурга после проведенной операции, однако это не помогло избежать рубцов.

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