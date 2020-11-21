Цымбалюк-Романовская решила остричь волосы из-за смерти Джигарханяна

https://static.news.ru/photo/ee2bac9c-2bf2-11eb-bb76-fa163e074e61_660.jpg Виталина Цымбалюк-Романовская Фото: vitalinaromanovskaya/instagram.com

Экс-супруга покойного актёра Армена Джигарханяна, Виталина Цымбалюк-Романовская, накануне девяти дней со дня смерти артиста решила остричь волосы. Светская львица поспешила посетить парикмахерскую и рассказала об этом своим подписчикам в Instagram.

Обнуляемся, — написала Цымбалюк-Романовская в социальной сети.

По её словам, она спросила у мастера, могут ли обрезанные волосы убрать «плохую информацию». Парикмахер многозначительно ответила, что стрижка «убирает всё, весь негатив».

К сожалению фанатов, Цымбалюк-Романовская не продемонстрировала конечный результат преображения. Ограничилась только тем, что по возвращении домой решила дополнительно очистить пространство с помощью церковной свечи.

В ночь на 14 ноября Джигарханяна не стало. Артисту было 85 лет, свой юбилей он отпраздновал 3 октября. На мероприятии режиссёр появился в инвалидном кресле. Состояние его здоровья вызвало слёзы у многих гостей. Артист скончался от остановки сердца.

Армен Джигарханян попал в Книгу рекордов Гиннесса по числу исполненных ролей. Наибольшую известность он получил по участию в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Здравствуйте, я ваша тётя!», «Тегеран-43», «Ширли-мырли» и не только.

Ранее NEWS.ru писал, что все расходы по похоронам Джигарханяна на Ваганьковском кладбище взял на себя Московский драматический театр, которым он руководил. Гроб заказывали у итальянских мастеров, он обошёлся в 400 тысяч рублей.