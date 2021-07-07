Цымбалюк-Романовская объявила бойкот Малахову и Борисову

Бывшая жена Армена Джигарханяна — пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская — объявила о своём решении больше не участвовать в телевизионных ток-шоу. Причины бойкотирования программ «Пусть говорят» Дмитрия Борисова и «Прямой эфир» Андрея Малахова она объяснила в Instagram.

Я отказалась участвовать в программах формата ток-шоу за исключением формата интервью с ведущим на моё усмотрение. <...> Всё, что я хотела донести в эфирах, было правдой, а правда не нуждается в комментариях экспертов и мнениях совершенно посторонних людей, — написала Цымбалюк-Романовская.

Экс-супруга Армена Джигарханяна добавила, что в своё время телевизионные ток-шоу — «Пусть говорят» Дмитрия Борисова, «Прямой эфир» Андрея Малахова и другие — были «единственным и необходимым информационным полем» для неё и её адвоката Ларисы Широковой. Цымбалюк-Романовская считает, что только с помощью ТВ она могла донести до общественности свою позицию относительно звучавших против неё обвинений в связи со скандальным разводом с Джигарханяном.

Виталина пообещала не терять связь со своими поклонниками, предложив им общаться в соцсетях и приходить на её концерты.

Ранее Цымбалюк-Романовская обвинила вдову Джигарханяна Татьяну Власову в том, что та якобы способствовала приближению смерти актёра. Виталина объяснила свой уход от народного артиста РФ его деменцией.