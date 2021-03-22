«В одном полотенце»: Вика Цыганова вспомнила о приставаниях Иосифа Кобзона

https://static.news.ru/photo/c7b78caa-8b1c-11eb-9b53-96000091f725_660.jpg Вика Цыганова Фото: vika.tsyganova/instagram.com

Народный артист СССР Иосиф Кобзон много лет назад пытался добиться благосклонности коллеги по сцене Вики Цыгановой. Как утверждает артистка, как-то он очень настойчиво приглашал её к себе в номер, будучи раздетым практически догола.

По словам певицы, мэтр отечественной эстрады всячески ей благоволил, устраивая зарубежные гастроли. Цыганова считает, что она нравилась исполнителю. Однажды, по её словам, тот стал настойчиво стучать ей в стену из соседнего номера гостиницы.

Я не знала, что в соседнем номере живёт Кобзон. Думаю, пойду узнаю, чего от меня хотят, а то этот стук, а я спать хочу. Стучу в дверь, а там Иосиф Давыдович почти ни в чём, в полотенчике, видимо, после душа. Он пригласил меня в номер попить чаю, — рассказала Цыганова в эфире передачи «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Когда именно произошли такие домогательства, Цыганова уточнять не стала. Но заверила, что отвергла их, сославшись на ревнивого супруга и нежелание разделить «участь Дездемоны».

После этого, утверждает певица, расстроенный Кобзон затаил на неё обиду. Результатом этого стало то, что она «20 лет не появлялась на телеэкранах, вот и всё».

Ранее, как писал NEWS.ru, вдова певца Нелли Кобзон рассказала о приёмном сыне артиста, о существовании которого до этого знали лишь в узком кругу близких людей.