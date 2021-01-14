Цискаридзе впервые прокомментировал скандал с гей-снимками

https://static.news.ru/photo/34fa3a58-5669-11eb-8e1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Артист российского балета Николай Цискаридзе впервые прокомментировал появление в Сети скандальных гей-фото якобы с его изображением.

На снимках, опубликованных неизвестными в Интернете, артист занимается любовью с другим мужчиной. Помимо этого, также была распространена интимная переписка с модельером Валентином Юдашкиным.

Знакомые Цискаридзе рассказали, что он был сильно расстроен из-за этих публикаций и не хотел общаться. По словам самого артиста, его Instagram был взломан после того, как он опубликовал там поздравление с днём рождения занимавшему в то время пост министра культуры Владимиру Мединскому. Осенью попытки взлома повторились, а в новогоднюю ночь, когда он ещё и отмечал день рождения, хакеры опубликовали его настоящий номер телефона.

Цискаридзе отрицает, что хакеры могли украсть из его телефона подобные фото, поскольку таких снимков у него просто нет.

Видимо, после Дзюбы настолько все сильно уверовали, что они могут что-то найти.<...> У меня нет таких ни видео, ни фотографий. Потому они каждый раз моё лицо монтируют к каким-то гадостям, — отметил артист.

Он также добавил, что у него, как у артиста балета, очень узнаваемое тело и особенно ноги, но об этом изготовители фейковых фотографий забывают.

Интимную переписку с Юдашкиным Цискаридзе также назвал фейком — у них даже нет телефонов друг друга, а мужчины встречаются исключительно в Администрации президента или у кого-нибудь в гостях, пишет MK.RU.

Ранее сообщалось, что в Сети слили интимную переписку, которую якобы вели между собой артист балета Николай Цискаридзе и модельер Валентин Юдашкин.

Переписка была опубликована в виде скриншотов сообщений с телефона. В ней говорится, что Цискаридзе просит, чтобы модельер его «одевал и раздевал» и при этом «попадал в промежутки». В ответ кутюрье написал, что улетает к маме в Израиль, но когда вернётся, будет рад увидеться с артистом. При этом модельер сообщает, что плохо себя чувствует после нового курса химиотерапии и поэтому может просто прийти на встречу, писал NEWS.ru.

Между тем актриса и певица Алёна Кравец прокомментировала скандал с фотографиями человека, похожего на хореографа Николая Цискаридзе, в объятиях мужчины. По её мнению, не следует лезть в чужие постельные дела. Кравец не верит, что на фото был Цискаридзе, но даже если на кадрах он, то это ничего не меняет. «У человека есть половая жизнь, радоваться надо за него», — считает певица. А вот ругаться по данному поводу могут только те, у кого есть проблемы в данной сфере. Она также посоветовала критикам Цискаридзе «завести себе мужиков» или вместо обличения геев заняться чем-то полезным.