https://static.news.ru/photo/1fc97b9c-4500-11ea-92c6-fa163e074e61_660.jpg Алексей Чумаков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский певец Алексей Чумаков прокомментировал заявление композитора Игоря Крутого о возможном участии Александра Панайотова в песенном конкурсе «Евровидение-2020». По словам артиста, он был бы рад увидеть коллегу на сцене в Роттердаме.

Я думаю, что сейчас самое время и место — он прекрасный артист и потрясающий певец. И самое главное, он преисполнен желанием, — отметил Чумаков в беседе с Nation News.

По его словам, Панайотов — самый лучший кандидат для поездки на конкурс.

В этом смысле я с Игорем Яковлевичем абсолютно солидарен, — заключил артист.

Ранее, как писал NEWS.ru, композитор Игорь Крутой назвал фамилию претендента на конкурс «Евровидение-2020» от России. Скорее всего, это будет Александр Панайотов. Вероятность того, что исполнитель будет представлять Россию на песенном конкурсе, Крутой оценил в 90%.

Представитель российского певца Александра Панайотова отказалась комментировать эту информацию, заявив, что пока никаких официальных данных на этот счёт нет.