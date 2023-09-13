Чемпион России по битбоксу поделился секретами мастерства Чемпион России по битбоксу Станин: на каждый свой шаг надо произносить звук "т"

Фото: vk.com/tarasstanin

Тарас Станин

Битбокс может показаться довольно сложным жанром музыки, но овладеть им не так уж трудно, рассказал в беседе с «360» чемпион России по битбоксу Тарас Станин. Одним из секретов овладения этим искусством он назвал наработку чувства ритма с помощью произнесения звука «т» на каждый свой шаг.

Каждый может научиться битбоксу, причем чувство ритма или слух нарабатываются со временем. Однако если у человека с ритмом совсем плохо, то я советую пойти на тротуар или остановку. Здесь нужно на каждый свой шаг попытаться проговорить звук «т», это и будет ритм, — поделился артист.

Он также рассказал, что начал заниматься битбоксом 13 лет назад, будучи подростком, хотя до этого такой жанр ему совсем не нравился. Однако Тарас сумел вдохновиться на изучение техник битбокса, хотя поначалу у него ничего не получалось. В итоге он стал одним из лучших в этом музыкальном направлении.

Я думал, что это узкая рэперская тема. И в 2010 году мне попалось видео, где парень при помощи битбокса делал абсолютно другую музыку. <...> Я всегда думал, что если этот человек смог все-таки битбоксить, значит, и у меня получится. В итоге так и вышло, — отметил Станин.

Ранее российский продюсер Иосиф Пригожин высказал мнение, что рэперу Моргенштерну (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) следует дать второй шанс и позволить вернуться в Россию. По словам Пригожина, сейчас молодые артисты дезориентированы в мировом пространстве и легко попадают под чужое влияние. Если же им удается осознать свои ошибки и публично извиниться, они заслуживают прощения.